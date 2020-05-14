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Жители Москвы оставили более 370 тыс. заявок на оказание соцуслуг на дому

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, социальные помощники выполнили уже 90% всех заявок

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Социальным помощникам поступило более 370 тыс. заявок от жителей Москвы, соблюдающих самоизоляцию. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Эпидемия коронавируса коснулась всех аспектов жизни города. Пока врачи день и ночь сражаются с инфекцией в больницах, социальные работники и волонтеры самоотверженно приходят на помощь тем, кто остался дома. На специальную горячую линию регулярно поступает огромное количество заявок от жителей. За прошедшие полтора месяца кол-центр принял уже более 370 тыс. таких обращений. Социальные помощники выполнили уже 90% всех заявок", - сказала Ракова.

По ее словам, помощники вкладывают душу в работу и всегда стараются сделать чуть больше. Сейчас каждому жителю очень важно знать, что его не оставят без поддержки в трудную минуту. Заммэра также поблагодарила социальных работников и волонтеров за то, что они делают жизни тысяч людей на самоизоляции легче и в очередной раз доказывают, что Москва - добрый город.

В команду помощников вошли 9,5 тыс. социальных работников и 1,5 тыс. волонтеров. За период эпидемии в городе они выполнили уже более 130 тыс. заявок на покупку и доставку лекарств, около 100 тыс. заявок на доставку продуктов питания. Помогают они и с домашними животными - доставить корм, вывести на прогулку. Таких заявок было выполнено около 10 тыс.

"Есть и другие жизненно необходимые услуги, такие как вынос мусора, доставка технических средств реабилитации и абсорбирующего белья - таких заявок поступило порядка 17 тыс.", - добавила Ракова.

Теги
РоссияРакова, Анастасия Владимировна
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