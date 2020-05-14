Более 1,3 млн ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Свыше 1,3 млн ПЦР-тестов на коронавирус нового типа провели в столице в 31 лаборатории. Об этом сообщила журналистам в четверг заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Москва не первый месяц борется с коронавирусной инфекцией, и с самого начала пандемии мы ставили своей задачей увеличить максимальный объем тестирований, чтобы как можно больше москвичей смогли пройти тест на коронавирус. На сегодняшний день методом ПЦР в Москве тест на коронавирус проводит 31 лаборатория, и уже сейчас мы провели более 1,3 млн тестов. У нас возможности в день проводить примерно 40-45 тыс. тестов по ПЦР-исследованиям. К ним прибавляется новая система - 100-150 тыс. ИФА-тестов", - сказала Ракова.

Она добавила, что особенности ИФА-метода заключаются в том, что специалисты не ищут вирус, а смотрят на иммунный "ответ" организма, то есть есть ли антитела к коронавирусу. Это антитела иммуноглабулина-М, иммуноглобулина-G, которые показывают, находится ли человек в острой стадии заболевания или у человека уже формируется иммунитет. При этом новый метод показывает не только наличие данных антител, но и их количество, что также является, по словам заммэра, очень важным.

"На прошлой неделе мы объявили, что Москва переходит к дополнительным использованиям нового метода исследования на коронавирус и путем выявления антител к коронавирусу у каждого человека через забор венозной крови. Этот метод называется ИФА или ИХЛА. Благодаря использованию этого метода мы можем увеличить производительность тестирования во много раз. Если сейчас в среднем мы имеем возможность делать до 50 тыс. тестов в день, то благодаря внедрению этого метода количество тестирований может дойти до 100 - 150 тыс. человек в день", - сказала Ракова.

Качество диагностики коронавируса

"Благодаря тому, что мы начинаем одновременно использовать два метода - и ПЦР, и ИФА, мы очень надеемся, что увеличится и объем диагностики, и качество тестирования. Благодаря этому методу мы можем выявлять как бессимптомных больных, те люди, которые разносят вирус, не зная об этом, выявлять мы их можем в совершенно в другом объеме, тем самым обеспечив их изоляцию и прерывать цепочку распространения вируса. Также благодаря этому методу мы можем выявлять тех больных, которые достаточно давно уже болеют, и с помощью ПЦР определить у них наличие вируса не представляется возможным, так как вирус спускается уже глубоко в организм, и его невозможно обнаружить ни в носу, ни во рту человека. Благодаря новому методу мы действительно можем понимать, что человек болеет коронавирусом, находится ли болезнь в острой стадии, либо он уже выздоравливает", - сказала Ракова.

По ее словам, ИФА-тестирование впервые позволит определить, сталкивался ли вообще человек с коронавирусом или переболел им, то есть есть ли у него уже определенный иммунитет. Сочетание ПЦР- и ИФА-методов позволяет Москве выйти на совершенно другие объемы тестирования. По решению мэра, тестирование пройдут работники различных предприятий, которые продолжают работать в городе, а также будет применен такой метод государственно-частного партнерства, когда организация забора венозной крови будет обеспечена работодателем, а проведение исследования будет бесплатно проводить город.

"Также по решению мэра Москвы и губернатора Московской области определенный объем тестирования будет выделен для тестирования жителей Подмосковья. Очень надеюсь, что тогда, когда мы всю систему развернем, качественно отработаем всю логистику, тест на коронавирус через забор венозной крови сможет сдать каждый москвич", - заключила Ракова.

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