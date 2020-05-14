Главархив выпустит фотоальбом к юбилею столичного метро

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специальный фотоальбом к юбилею столичного метрополинета, который отмечается 15 мая, выпустит Главархив Москвы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"К 85-летию Московского метрополитена Главархив Москвы представил в электронной библиотеке "Московской электронной школы" фотоальбом с архивными снимками столичного метро за всю историю его существования. В издание "Московскому метро - 85 лет!" вошли кадры из уникальных фотоальбомов, созданных на Метрострое в 1930-1940-е годы", - говорится в сообщении.

В издании имеется, например, изображение фасада наземного павильона станции Арбатская Арбатско-Покровской линии. Сегодня он является частью интерьера надстроенного над ним нового вестибюля.

"Фотоизображения в альбоме позволяют лучше рассмотреть и оценить красоту архитектурного убранства хорошо всем знакомых вестибюлей и павильонов. Многие старые станции метро предстают в первозданном виде, с деталями оформления, которые не дошли до наших дней", - говорится в сообщении.

Новое издание содержит много фотосвидетельств, в том числе и о новом, начавшемся в 2010-е годы этапе развития Московского метрополитена. Снимки запечатлели масштаб строительно-монтажных работ, современную проходческую технику, пути и тоннели.