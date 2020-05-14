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Владельцам карт "Тройка" в Москве начислили бонусные жетоны за отказ от поездок

Для их получения необходимо зарегистрироваться в программе лояльности "Город"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Участники программы "Город", которые перестали пользоваться своими картами "Тройка" в период самоизоляции, начислили дополнительные бонусные жетоны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена.

"С запуском квеста "Посидим дома?" программы лояльности "Город" более 90% ее участников отказались от любых поездок по карте "Тройка". Им начислено 260 млн жетонов. Владельцы карт "Тройка" смогут получать дополнительные поощрения в виде жетонов до конца режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить дополнительные бонусные жетоны, необходимо стать участником программы и воздержаться от поездок в течение семи и более дней. Отследить прогресс начисления жетонов можно в мобильном приложении "Город".

"Дополнительные жетоны приближают участников к новому уровню в программе и повышенному количеству начисляемых бонусов. В свою очередь, накопленные бонусы можно тратить на товары и услуги. Например, можно обменять их на скидку в любимых онлайн-магазинах или оплатить до 100% стоимости товара в магазине приложения "Город", - говорится в сообщении.

Также бонусами можно пополнять билет "Кошелек" карты "Тройка" и бесплатно ездить на общественном транспорте.

"Город" - это бонусная программа карты "Тройка". С ее помощью москвичи могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров программы, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. Сейчас в программе зарегистрировано более 700 тыс. пользователей и подключено примерно 6 тыс. торговых точек в Москве и Московской области.

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