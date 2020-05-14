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Количество автомобилей на дорогах Москвы увеличилось до 1,7 млн

В прошлом году в аналогичный день загруженность дорог оценивалась в 8 баллов по сервису "Яндекс.Пробки"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Число машин на столичных дорогах достигло 1,71 млн в четверг, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта. В среду на дорогах Москвы зафиксировали 1,67 млн автомобилей, а 8 мая - 1,48 млн автомобилей.

"Тем временем количество машин в городе продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:00 на дорогах города было 1,71 млн автомобилей. При этом произошло 73 дорожных аварии", - следует из данных Центра организации дорожного движения (ЦОДД), которые приводятся в публикации.

Там уточняется, что в прошлом году в аналогичный день загруженность дорог оценивалась в 8 баллов по сервису "Яндекс.Пробки", при этом машин на дорогах столицы было на 29% больше - 2,42 млн. Кроме того, в этот день произошло 524 ДТП, что на 86% больше, чем 14 мая 2020 года.

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Россия
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