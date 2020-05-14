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Около 40 магазинов в Москве оштрафованы за отсутствие масок и перчаток у работников 13 мая

Кроме того, магазины недостаточно информировали посетителей о том, что необходимо носить средства защиты

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Почти 40 торговых предприятий в Москве оштрафованы за отсутствие масок и перчаток у работников 13 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"За 13 мая было оштрафовано 38 магазинов за недостаточное информирование посетителей о необходимости носить маски и перчатки, а также за отсутствие средств индивидуальной защиты у сотрудников торговых объектов", - сказал Немерюк.

Руководитель департамент добавил, что также префектурами округов и управами районов было составлено 11 административных материалов по соблюдению режима запрета на функционирование и 13 административных протоколов по соблюдению режима социального дистанцирования в отношении работников и посетителей.

"Также зафиксированы случаи несоблюдения требований обязательного ношения защитных масок в общественных местах, но эти случаи единичные. 13 мая выявлено 25 случаев с помощью более 4,4 тыс. камер фотовидеофиксации", - сказал Немерюк.

О ситуации

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции.

С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток. Ранее начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составит 4 тыс. руб. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей.

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