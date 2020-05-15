Метро Москвы к своему 85-летию покажет лучшие фотографии от пассажиров

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Основа столичной транспортной системы, Московский метрополитен, открывшийся для пассажиров в 1935 году, в пятницу отмечает 85-летие. Еще в начале юбилейного года он запустил несколько проектов к празднику, а накануне был объявлен "метрочеллендж", в котором каждый желающий сможет передать теплые слова метрополитену и его сотрудникам.

"Уже завтра мы отмечаем юбилей метро. По этому поводу начинаем "метрочеллендж". Присылайте в наш Telegram-бот свои креативные фото из метро и пишите три причины, почему вы так любите Московское метро. Лучшие результаты опубликуем 15 мая в нашем канале", - сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Среди прочих к юбилею в начале года был запущен проект "Метро - это люди", призванный показать, что главная ценность метрополитена - это пассажиры, а также специалисты, чья жизнь связана с его работой, отмечал заммэра Москвы Максим Ликсутов. Тематические плакаты разместили на центральных улицах города. На постерах, размещенных в световых коробах, можно было увидеть лица людей разных возрастов и профессий, чья жизнь связана с метро.

К юбилейным мероприятиям еще до объявления режима самоизоляции из-за коронавируса подключились и культурные учреждения, в числе которых Музей архитектуры имени Щусева с циклом лекций "Архитектура московского метро: история и современность в мировом контексте", а также Главархив Москвы с выставкой "Московское метро: от истоков к современности", в экспозицию которой вошли редкие снимки первых станций метро.

Помимо того, Главархив выпустил специальный фотоальбом с архивными снимками столичного метро за всю историю его существования и представил в электронной библиотеке "Московской электронной школы". В издание "Московскому метро - 85 лет!" вошли кадры из уникальных фотоальбомов, созданных на Метрострое в 1930-1940-е годы. Многие старые станции метро "предстают в первозданном виде, с деталями оформления, которые не дошли до наших дней".

85 лет развития

Первая линия московского метро "Сокольники" - "Парк культуры" с десятью станциями протяженностью 9,2 км и ответвление от нее - "Александровский сад" (прежнее название - "Имени Коминтерна") - "Смоленская" с тремя станциями (2,4 км) была открыта 15 мая 1935 года. Сегодня Московский метрополитен - это одна из крупнейших подземок в мире с более чем 60 тыс. сотрудников. В ее составе работают 14 линий метро с 238 станциями, Московское центральное кольцо (МЦК) с 31 станцией, монорельс с шестью станциями и 20 депо, а также Единый диспетчерский центр, запущенный в октябре 2019 года.

Сейчас на разных стадиях строительства находится 31 станция метро, три планируют завершить к концу 2020 года. Строительство метро велось непрерывно даже в годы Великой Отечественной войны: были сданы станции "Новокузнецкая", "Павелецкая" и "Завод имени Сталина" (ныне "Автозаводская"), участки "Площадь Свердлова" (ныне - "Театральная") - "Завод имени Сталина" и "Курская" - "Измайловский парк" (ныне "Партизанская"). В военное время метрополитен был переведен на особый режим: днем перевозил пассажиров, а после 19:00 служил бомбоубежищем.

В марте 1954 года закончилось сооружение Кольцевой линии, связавшей основные железнодорожные вокзалы Москвы. Кольцо, состоящее из 12 станций, замкнулось с открытием "Белорусской-кольцевой" и "Парка культуры - кольцевой". С 1950 годов получили развитие радиальные линии, связавшие центр города с новыми жилыми районами. В сентябре 2016 года открылось движение по Московскому центральному кольцу - железнодорожной линии, которая стала совместным проектом Московского метрополитена и компании "Российские железные дороги", на схемах метро МЦК присвоен №14.

Самая длинная линия на сегодняшний день - Арбатско-Покровская (45,1 км), а самая короткая - Каховская (3,3 км). Среди станций самой протяженной считается "Воробьевы горы", самой глубокой - "Парк Победы" (84 м), а ближе всего к поверхности расположена станция "Печатники".

За прошлый год метрополитен перевез более 2,56 млрд пассажиров, а рекорд по их количеству за сутки был поставлен 26 декабря 2014 года - 9 млн 715 тыс. 635 человек. Как отмечается на сайте метро, сейчас на столичную подземку приходится 56% перевозок пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта, в среднем в будние дни ее услугами пользуются 9 млн человек.

Ежедневно по линиям метрополитена пропускается более 12 тыс. поездов. Вагонный состав регулярно модернизируется - как сообщал Ликсутов, к 24 апреля число вагонов достигло 6 тыс., около 58% из которых относятся к новым сериям "Русич", "Ока" и "Москва. Всего за 85 лет на линии метро выходили поезда более десяти различных типов и модификаций.

Участие в жизни общества

Кроме своей основной функции - перевозки пассажиров, столичный метрополитен нередко проводит интересные социально значимые мероприятия. Так, например, в этом году ко Дню влюбленных метрополитен и "Почта России" запустили сервис по доставке и отправке валентинок, а на 23 февраля в вестибюле станции "Курская" мужчины могли прямо в метро сделать укладку волос и бороды в мобильном барбершопе.

Чтобы жизнь в метро шла в ногу со временем, компанией "Максимателеком" была развернута WiFi-сеть, охватившая все поезда на всех линиях. На некоторых станциях метро расположены стойки "Живое общение", где жители города и туристы могут узнать актуальную справочную информацию и приобрести сувенирную продукцию с символикой подземки, а также тематические билеты "Единый" и карты "Тройка", выпускаемые ограниченными сериями по случаю знаковых событий.

Социальным и культурным проектом, действующим на постоянной основе, стала "Музыка в метро", в рамках которого на станциях созданы специальные площадки для выступлений музыкантов.

Жизнь в новых условиях