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Пять музеев Москвы проведут онлайн-экскурсии о юбилее Победы в ходе акции "Ночь в музее"

В их числе Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Виртуальные экскурсии, посвященные 75-летию Победы, организуют во время акции "Ночь в музее" в российской столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Пять московских музеев представят программу в честь 75-летия Победы. Например, на онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Виртуальную экскурсию по залам Государственного музея обороны Москвы опубликуют 16 мая в 09:00 на сайте учреждения. Во время онлайн-прогулки гиды покажут самые ценные предметы, в том числе из закрытого хранилища музея. Например, личные вещи военачальников, бойцов партизанских отрядов и тружеников тыла, участвовавших в битве за Москву.

"А во время виртуального путешествия по залам музейного комплекса "История танка Т-34" экскурсоводы расскажут о создании и боевом пути легендарной машины, выполнявшей тактические задачи на фронте с первых дней войны и вплоть до Дня Победы", - говорится в сообщении.

В рамках акции "Ночь в музее" в этом году пройдет почти 100 виртуальных экскурсий, лекций искусствоведов, концертов, мастер-классов, викторин и других мероприятий. Программу подготовили более 50 столичных музеев и выставочных залов. Большинство мероприятий запланированы с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше.

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