Число москвичей без масок и перчаток в магазинах снизилось до 3% за три дня

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Количество покупателей в магазинах Москвы, которые не носят маски и перчатки, уменьшилось с 28% до 3% за период с 11 по 14 мая. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%. Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы - единичны", - сказал Немерюк.

По информации сетевых компаний розничной торговли, добавил он, более 16% посетителей столичных магазинов приходят за покупками в масках, но без перчаток; а около 2% покупателей - в перчатках, но без масок.

12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях ношение масок и перчаток стало обязательным. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. руб. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции.