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Деcять туров родились в Московском зоопарке

В зоопарке уже есть восемь взрослых особей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Десять детенышей дагестанских туров появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу.

"Рады сообщить, что группа наших дагестанских туров удвоилась - и даже более чем. На прошлой неделе родились 10 козлят - 5 мая (двое), 8 мая (двое), 9 мая (двое), 11 мая (четверо). У всех отличное здоровье и нормальный вес - от 3 до 3,5 кг", - говорится в сообщении.

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У НАС РОДИЛИСЬ 10 ДАГЕСТАНСКИХ ТУРОВ! Рады сообщить, что группа наших дагестанских туров удвоилась – и даже более чем. На прошлой неделе родились 10 козлят – 5 мая (двое), 8 мая (двое), 9 мая (двое), 11 мая (четверо). У всех отличное здоровье и нормальный вес – от 3 до 3,5 кг. Беременность началась в нормальное для туров время – осенью. Зоологи и ветеринары отслеживали процесс, при необходимости оказывали небольшую помощь, но существенных вмешательств не требовалось. Обошлось и без искусственного выкармливания – в группе сложилась структура взрослых самок, которые делятся с младшими поколениями опытом ухода за детенышами. Текущая группа сформирована уже более 12 лет. Все это время ее возглавляет один и тот же самец – отец всех детенышей. Ему нет нужды всерьез отстаивать свой статус, т.к. единственный возможный конкурент – его сын. Однако между ними слишком большая разница в возрасте, поэтому ритуальные схватки, как и полагается, происходят ежегодно, но носят, скорее, формальный характер. Наша группа дагестанских туров – самая большая среди зоопарков стран СНГ. Это здоровый самоподдерживающийся коллектив из 8 взрослых особей, к которому сейчас добавилось еще 10 детенышей. Нам удалось добиться стабильного размножения – козлята появляются на свет ежегодно в мае-июне. Затем мы направляем их в другие зоопарки. Это очень важно для сохранения вида, который занесен в Международную Красную книгу как “близкий к угрожаемому”. Если вы хотите поддержать наших животных, то это можно сделать здесь - https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/donats/ (ссылка в профиле аккаунта) Зоопарк будет благодарен Вам за любое пожертвование!

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

Беременность началась в нормальное для туров время - осенью. Зоологи и ветеринары отслеживали процесс, при необходимости оказывали небольшую помощь, но существенных вмешательств не требовалось.

"Наша группа дагестанских туров - самая большая среди зоопарков стран СНГ. Это здоровый самоподдерживающийся коллектив из восьми взрослых особей, к которому сейчас добавилось еще 10 детенышей. Нам удалось добиться стабильного размножения - козлята появляются на свет ежегодно в мае - июне. Затем мы направляем их в другие зоопарки", - приводятся в сообщении слова директора столичного зоопарка Светланы Акуловой.

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