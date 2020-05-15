Деcять туров родились в Московском зоопарке

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Десять детенышей дагестанских туров появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу.

"Рады сообщить, что группа наших дагестанских туров удвоилась - и даже более чем. На прошлой неделе родились 10 козлят - 5 мая (двое), 8 мая (двое), 9 мая (двое), 11 мая (четверо). У всех отличное здоровье и нормальный вес - от 3 до 3,5 кг", - говорится в сообщении.