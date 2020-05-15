Собянин поздравил жителей столицы с 85-летием Московского метрополитена

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу поздравил работников самого первого в городе электродепо "Северное", коллектив и ветеранов Московского метрополитена с 85-летним юбилеем.

"Сегодня в Москве поистине большой праздник, 85-летие метро - самого большого с точки зрения перевозок пассажиров в мире, самого лучшего, самого точного, самого надежного и самой динамично развивающейся сегодня Транспортной системы. В Московском метро сегодня трудятся 60 тыс. человек, это машинисты электропоездов, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники, огромный коллектив управляет сложнейшей системой транспорта в мире, причем это делает очень качественно, квалифицировано и надежно", - сказал Собянин.

Мэр напомнил, что метро открылось в Москве 15 мая 1935 года. По его словам, это событие навсегда изменило жизнь горожан, сделав ее гораздо более комфортной. Сегодня в столице реализуется масштабная программа развития подземки - удвоение протяженности линий и количества станций Московского метро.

"Хотел сегодня, в этот праздничный для метрополитена и всего города день поздравить работников метрополитена и всех москвичей с тем, что мы не только сегодня имеем прекрасный транспорт, но и то, что он развивается. Сегодня метрополитен является частью жизни не только тех, кто работает в метрополитене, но и большинства москвичей, которые регулярно пользуются метро. С праздником, всего доброго и спасибо огромное", - сказал Собянин.

По его словам, нынешняя пандемия не остановит реализацию этой программы. Мэр отметил, что последние недели метро заметно опустело, но по-прежнему играет ключевую роль в жизнеобеспечении города. Как медики и социальные работники, сотрудники метрополитена сегодня находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом. "Вам нужно беречь и пассажиров, и себя тоже. Вы, по сути дела, на передовой, рядом с вами проходит огромное количество людей, от того, насколько вы себя защищаете и защищаете жителей Москвы, во многом зависит и то, как будет развиваться пандемия, насколько город будет чувствовать себя уверенно. Спасибо вам за работу, успехов", - обратился мэр к сотрудникам метрополитена.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, зарплата сотрудников Московского метрополитена будет проиндексирована на 4% с 15 мая.

О Московском метро

Первая очередь столичного метро, открытого 15 мая 1935 года, включала 11,5 км линий с 13 станциями от "Сокольников" до "Парка Культуры" с ответвлением на "Смоленскую". Незадолго до этого, 10 ноября 1934 года, было открыто электродепо "Северное". Сегодня Московский метрополитен является частью транспортной системы столицы. Вместе с Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД) он насчитывает 333 станции (238 станций метро, 31 станция МЦК, 58 станций МЦД и шесть станций монорельса), а также 20 электродепо, обслуживающих линии метро. За последние 10 лет протяженность и количество станций метро выросли в 1,8 раза.

Линии метро протянулись от центра города к его окраинам. Два кольца обеспечивают удобные пересадки и транзит, минуя центр. Ежедневно по 15 линиям метрополитена проходят свыше 12,5 тыс. поездов. Средняя дальность одной поездки в метро составляет порядка 14,5 км. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41,61 км/ч.

До начала пандемии в будний день услугами метрополитена пользовались в среднем около 9,5 млн пассажиров с учетом МЦД и МЦК. Московское метро занимает первое место в мире среди других метрополитенов по таким показателям как точность соблюдения расписания - 99,98%; интенсивность движения - 38-40 пар поездов в час пик на основных линиях, индекс пассажирской лояльности.