{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин поздравил жителей столицы с 85-летием Московского метрополитена

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что с 15 мая зарплата сотрудников Московского метрополитена будет проиндексирована на 4%
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4

Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Антон Новодережкин/ТАСС
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов и начальник ГУП "Московский метрополитен" Виктор Козловский (слева направо)
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу поздравил работников самого первого в городе электродепо "Северное", коллектив и ветеранов Московского метрополитена с 85-летним юбилеем.

"Сегодня в Москве поистине большой праздник, 85-летие метро - самого большого с точки зрения перевозок пассажиров в мире, самого лучшего, самого точного, самого надежного и самой динамично развивающейся сегодня Транспортной системы. В Московском метро сегодня трудятся 60 тыс. человек, это машинисты электропоездов, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники, огромный коллектив управляет сложнейшей системой транспорта в мире, причем это делает очень качественно, квалифицировано и надежно", - сказал Собянин.

Мэр напомнил, что метро открылось в Москве 15 мая 1935 года. По его словам, это событие навсегда изменило жизнь горожан, сделав ее гораздо более комфортной. Сегодня в столице реализуется масштабная программа развития подземки - удвоение протяженности линий и количества станций Московского метро.

"Хотел сегодня, в этот праздничный для метрополитена и всего города день поздравить работников метрополитена и всех москвичей с тем, что мы не только сегодня имеем прекрасный транспорт, но и то, что он развивается. Сегодня метрополитен является частью жизни не только тех, кто работает в метрополитене, но и большинства москвичей, которые регулярно пользуются метро. С праздником, всего доброго и спасибо огромное", - сказал Собянин.

По его словам, нынешняя пандемия не остановит реализацию этой программы. Мэр отметил, что последние недели метро заметно опустело, но по-прежнему играет ключевую роль в жизнеобеспечении города. Как медики и социальные работники, сотрудники метрополитена сегодня находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом. "Вам нужно беречь и пассажиров, и себя тоже. Вы, по сути дела, на передовой, рядом с вами проходит огромное количество людей, от того, насколько вы себя защищаете и защищаете жителей Москвы, во многом зависит и то, как будет развиваться пандемия, насколько город будет чувствовать себя уверенно. Спасибо вам за работу, успехов", - обратился мэр к сотрудникам метрополитена.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, зарплата сотрудников Московского метрополитена будет проиндексирована на 4% с 15 мая.

О Московском метро

Первая очередь столичного метро, открытого 15 мая 1935 года, включала 11,5 км линий с 13 станциями от "Сокольников" до "Парка Культуры" с ответвлением на "Смоленскую". Незадолго до этого, 10 ноября 1934 года, было открыто электродепо "Северное". Сегодня Московский метрополитен является частью транспортной системы столицы. Вместе с Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД) он насчитывает 333 станции (238 станций метро, 31 станция МЦК, 58 станций МЦД и шесть станций монорельса), а также 20 электродепо, обслуживающих линии метро. За последние 10 лет протяженность и количество станций метро выросли в 1,8 раза.

Линии метро протянулись от центра города к его окраинам. Два кольца обеспечивают удобные пересадки и транзит, минуя центр. Ежедневно по 15 линиям метрополитена проходят свыше 12,5 тыс. поездов. Средняя дальность одной поездки в метро составляет порядка 14,5 км. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41,61 км/ч.

До начала пандемии в будний день услугами метрополитена пользовались в среднем около 9,5 млн пассажиров с учетом МЦД и МЦК. Московское метро занимает первое место в мире среди других метрополитенов по таким показателям как точность соблюдения расписания - 99,98%; интенсивность движения - 38-40 пар поездов в час пик на основных линиях, индекс пассажирской лояльности.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Снижение объемов продаж недвижимости в Новой Москве ожидается в 2020 году на уровне 15%
По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, учитывая, что в Новой Москве объем строительства и прогнозный объем продаж на текущий год - около 2 млн кв. м, то 200-250 тыс. кв. м снижения объема продаж - это некритично для девелоперов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС