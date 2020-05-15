Еще 15 пациентов поступили в клинический центр "Вороновское" в Новой Москве за сутки

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более 260 пациентов проходят лечение в инфекционной больнице в Вороновском в Новой Москве. За сутки в медучреждение поступили 15 человек, сообщил в пятницу в Facebook главный врач больницы Сергей Переходов.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 16 мая состоят на лечении 262 пациента. Из них с подтвержденным коронавирусом 262 человека, с кислородной поддержкой 144 пациента, на ИВЛ - 16 человек", - говорится в сообщении Переходова.

По его данным, за последние сутки в медицинское учреждение поступили 15 человек, выписаны 20.

"Умерли женщина в возрасте 58 лет и трое мужчин в возрасте 45, 65, 81 лет (с положительным COVID-19)", - уточнил главный врач.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.