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Срок действия абонементов на электропоезда МЖД продлят на период самоизоляции

Срок действия абонементов продлевается автоматически, пассажирам не нужно обращаться в билетные кассы для осуществления этой операции

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Абонементы на электропоезда Московской железной дороги и Московских центральных диаметров, срок действия которых полностью или частично охватывает период режима самоизоляции с 30 марта по 31 мая текущего года, будет продлены. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Срок действия абонемента будет увеличен на то число календарных дней, которое входит в обозначенный период режима самоизоляции. Если срок действия абонемента истек с 30 марта по 31 мая, продление произойдет после окончания режима самоизоляции. При этом дополнительный срок действия проездного документа будет равен количеству дней основного срока его действия, входящих в период самоизоляции. К примеру, если абонемент был оформлен на период с 17 марта по 15 апреля, то он дополнительно будет действовать с 1 по 17 июня: во все дни, в рабочие или в выходные - в зависимости от вида абонемента", - сообщили в пресс-службе.

Срок действия абонементов ЦППК продлевается автоматически, пассажирам не нужно обращаться в билетные кассы для осуществления этой операции. Новый срок действия абонементов можно проверить в кассах, билетопечатающих автоматах и на информационных терминалах. Абонементы для проезда на МЦД с бесплатной пересадкой на метро можно будет продлить в кассах московского метрополитена и ГУП "Мосгортранс".

"Если режим самоизоляции продолжит действовать после 31 мая, условия дальнейшего продления абонементов могут быть скорректированы: например, может измениться допустимое количество поездок в период самоизоляции. О новых изменениях компания дополнительно проинформирует пассажиров. Для удобства пассажиров на сайте компании создан раздел с ответами на часто задаваемые вопросы по продлению абонементов. Информация будет дополняться в зависимости от запросов пассажиров. Адрес: www.central-ppk.ru/prodlenie", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, ЦППК просит пассажиров по возможности оставаться дома. Если поездку отложить нельзя, пассажирам рекомендуется избегать передвижения в часы пик, находиться на расстоянии 1,5 - 2 м от других пассажиров на станциях и в электропоездах, пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мыть руки, не трогать лицо, дезинфицировать гаджеты и другие предметы, которыми часто пользуются, соблюдать другие рекомендации профильных организаций.

С 15 апреля необходим цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на все пригородные электропоезда. Также с 12 мая стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.

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