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Пандемия коронавируса нового типа

Очередная масштабная дезинфекция пройдет в Москве 16 мая

В ней будет задействовано около 70 тыс. сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники и 8,3 тыс. различных распылителей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Восьмая с конца марта масштабная дезинфекция пройдет в Москве 16 мая. Об этом сообщил в пятницу заммэра столицы Петр Бирюков.

"Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в субботу 16 мая. Главная задача дезинфекции - предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация остается сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, одно из самых эффективных средств профилактики", - сказал Бирюков.

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Он пояснил, что коммунальщики проводят подобные работы каждую неделю, начиная с конца марта. Проведение общегородской дезинфекции занимает около четырех часов, за это время специалисты комплекса городского хозяйства должны обработать более 300 млн кв. м - работы проводятся на всех асфальтобетонных и плиточных покрытиях всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Особое внимание традиционно уделяется обработке территорий лечебно-профилактических учреждений, пространств у входов в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, общественных туалетов, территорий МФЦ.

В дезинфекции примут участие около 70 тыс. сотрудников коммунальных служб. Всего будет задействовано более 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники и 8,3 тыс. различных распылителей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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