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Московские школьники смогут обучиться основам архитектуры в игре Minecraft

Кроме того, для всех желающих пройдут вебинары на тему необходимых для архитектора знаний и навыков

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Столичный департамент образования и науки проведет для московских школьников бесплатное обучение основам архитектуры на платформе компьютерной игры Minecraft с 16 по 30 мая. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

Обучение пройдет в игровой форме в рамках проекта департамента образования и науки "Профсреда", мероприятие организовано совместно с колледжем архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

"На специальном сервере создана виртуальная среда, которая повторяет структуру колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 и включает в себя лекционные аудитории для изучения теоретической части игры. Решая кейсы просветительской программы на платформе Minecraft, школьники овладеют основами архитектуры, проектирования и организации строительства, а по мере выполнения заданий построят свой собственный мир", - сказали в пресс-службе.

Там отметил, что перед началом игры пройдет вводный вебинар, на котором ребятам расскажут о профессии архитектора. Кроме того, дополнительно 16, 23 и 30 мая для всех желающих пройдут вебинары на тему необходимых для архитектора знаний и навыков. Победителей определит жюри, состоящее из преподавателей колледжа. Им будут вручены ценные призы. Участниками могут стать ученики с 1 по 11 классы.

Чтобы принять участие в мероприятиях, необходимо зарегистрироваться на ресурсах events.educom.ru или www.profsreda.com или позвонить на горячую линию проекта +7 (977) 688 87 28.

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