Около 800 сотрудников центров "Мои документы" работают на горячей линии по коронавирусу

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Операторами на горячей линии по вопросам коронавируса стали около 800 сотрудников центров госуслуг Москвы "Мои документы". Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе онлайн-встречи с сотрудниками центров госуслуг.

"С приходом эпидемии COVID-19 жизнь в городе полностью изменилась. Всем столичным службам пришлось научиться функционировать в совершенно новых условиях. Сотрудники центров "Мои документы" перестроили свою работу в максимально сжатые сроки и пришли на помощь горожанам в этот непростой период. Около 800 человек работают операторами на горячей линии по коронавирусу, обрабатывая в день по 43 тыс. звонков", - сказала Ракова.

Еще более 600 специалистов помогают медицинским работникам в стационарах и лабораториях, снимая с них часть административной и бумажной работы.

Специалисты кол-центра принимают входящие звонки москвичей, обзванивают заболевших и тех, кто мог с ними контактировать, а также помогают оформить листки нетрудоспособности и отвечают на вопросы горожан.

Кроме того, "Мои документы" помогают коллегам из центра занятости населения. По словам заместителя директора по работе с персоналом центров госуслуг Юлии Дроновой, сотрудники обрабатывают заявки на портале "Моя карьера" и подбирают медицинский персонал для вновь открывающихся стационаров. В кратчайшие сроки было отработано более 18 тыс. заявок на портале и подобрано свыше 500 помощников медицинских сестер для госпиталя на ВДНХ.