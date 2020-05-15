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В столичных парках появились первые утята

Из нескольких видов уток, гнездящихся в Москве, раньше всех потомство выводят кряквы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Зоологи обнаружили в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево" первых утят. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"На природных территориях Москвы уже появились первые утята. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства встретили утиные семейства в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево" и на Никольском пруду в Зеленограде. Из нескольких видов уток, гнездящихся в столицы, раньше всех свое потомство выводят кряквы", - пояснили в ведомстве.

По словам специалистов, кряква - это самая многочисленная и одна из самых крупных уток. Они встречаются практически во всех городских и природных парках, где есть водоемы, и многие из них остаются в Москве на зимовку, а весной достаточно рано приступают к гнездованию.

В ведомстве пояснили, что свои гнезда кряквы устраивают в самых разнообразных местах, чаще всего - недалеко от воды. Обычно гнездо располагается на земле, в густых кустах, валежнике или высокой траве.

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