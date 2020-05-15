Траты москвичей на товары для дома и дачи выросли в майские праздники в 20 раз

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Траты жителей Москвы и Подмосковья на товары для дома и дачи выросли в майские праздники в 20 раз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ со ссылкой на данные эквайрингового бизнеса.

"В ходе прошедших майских праздников россияне увеличили траты в магазинах товаров для дома и дачи более чем вдвое по сравнению со средним значением апреля, а в Москве и области - в 20 раз. Одновременно с этим сократились расходы на онлайн-заказы - на 15%", - отмечается в сообщении.

При этом средний чек на покупки товаров для дома и дачи в интернет-магазинах составил около 10 тыс. рублей в регионах и 12 тыс. рублей в Москве и Подмосковье. В офлайн-сетях он оказался ниже: в регионах России - около 2,2 тыс. рублей, в столице и Московской области - 3,4 тыс. рублей, отметили в ВТБ.