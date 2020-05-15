В Москве сотрудники МЧС провели для родителей более 100 семинаров по пожарной безопасности

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС по Москве провели более 100 онлайн-семинаров по вопросам пожарной безопасности для родителей, находящихся в условиях самоизоляции из-за коронавируса вместе с детьми. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в столичном главке МЧС России.

"Сотрудники надзорных органов столичного Главка МЧС проводят вебинары по правилам пожарной безопасности для родителей, которые вместе со своими детьми находятся дома в период самоизоляции. Подобных онлайн-семинаров проведено уже более 100, а общее число участников превысило 4 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что "родительские часы" проводятся в режиме видеоконференции через программы, которые доступны как на персональных компьютерах, так и на смартфонах. Сотрудники МЧС в рамках онлайн-занятий рассказывают родителям, на что необходимо обратить внимание детей, которые в сложившейся ситуации проводят все свое время дома, а иногда и вынужденно без присмотра родителей. В первую очередь, речь идет об основных правилах пожарной безопасности в быту, а также правилах поведения при пожаре.

Кроме того, для работы с целевой аудиторией по правилам пожарной безопасности сотрудники МЧС используют мессенджеры. "Во взаимодействии с руководителями образовательных учреждений, памятки с правилами безопасного поведения доводятся через группы родителей, чтобы те смогли еще раз напомнить детям о безопасном поведении", - уточнили в ГУ МЧС, добавив, что подобные сообщения на личные смартфоны уже получили порядка 70 тыс. родителей.

Как отметили в пресс-службе, эффективность проводимой работы подтверждается статистическими данными. Так, с начала года число пожаров в Москве сократилось на 30% в сравнении с аналогичным период прошлого года.