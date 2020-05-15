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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 400 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице № 24 в Москве

Всего с момента перепрофилирования под COVID-19 больница приняла более 1,3 тыс. пациентов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Врачи больницы № 24 в Москве, где были перепрофилированы два корпуса, вылечили и выписали 770 больных с коронавирусом, на сегодняшний день в медучреждении проходит лечение 391 заразившийся пациент. Об этом сообщается на сайте столичного здравоохранения.

Работы по перепрофилированию двух корпусов городской клинической больницы № 24 начались в середине апреля. С момента их открытия на лечение поступило более 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом и подозрением на него, всего было выписало 770 человек.

"В данный момент на лечении в нашей клинике находятся 540 пациентов, из них диагноз коронавирус подтвержден у 391 пациента <...> Всего в двух перепрофилированных корпусах больницы расположено 617 коек для пациентов стационарного отделения и 61 койка для реанимации и интенсивной терапии", - приводятся в сообщении слова главного врача медучреждения Григория Родомана.

Он отметил, что в корпусах также расположены отделения лучевой и ультразвуковой диагностики, эндоскопическое отделение и клинико-диагностическая лаборатория. Больница укомплектована всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, включая современные компьютерные томографы и аппараты искусственной вентиляции легких.

В корпусах был проведен капитальный ремонт с перепланировкой помещений под единый санпропускник со шлюзами для всего лечебного учреждения. Для пациентов обустроены комфортные палаты, оборудованные индивидуальными санузлами, системами обеззараживания помещений и видеонаблюдения.

"Специалисты прошли необходимую подготовку по диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции. В распоряжении врачей - все необходимые медикаменты, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие, антисептические средства и средства индивидуальной защиты", - добавляется в материале.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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