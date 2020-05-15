Московское метро проведет онлайн-парад поездов в честь своего 85-летия

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Столичный метрополитен в пятницу проведет парад поездов в честь своего 85-летия, в этом году мероприятие состоится в онлайн-формате, сообщила пресс-служба московского метро.

"Ретро-поезд", "Еж", "Номерной", "Русич", "Ока" и "Москва" вновь предстанут перед пассажирами в парадном строю по многолетней традиции Московского метрополитена. В день 85-летия традиционный парад поездов пройдет на официальных страницах метро в соцсетях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие начнется в 14:00 одновременно на всех онлайн-площадках. Пользователи смогут увидеть красивые фото всех типов поездов метро, эксплуатирующихся в настоящее время, а также узнать более подробную информацию о каждом из них.