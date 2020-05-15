Около 30 человек обратились за неделю в медучреждения Москвы из-за укусов клещей

МОСКВА. 15 мая. /ТАСС/. Число обращений в медицинские учреждения в Москве по поводу укусов клещей снизилось за неделю почти в 10 раз, за последнюю неделю было зафиксировано 27 случаев. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице в пятницу.

За 19 неделю текущего года в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратился 291 человек. Случаи укусов в основном произошли на территории Московской области - 210.

"За 20 неделю текущего года на территории Москвы зарегистрировано 27 случаев присасывания клещей, из них 11 случаев произошли на территории дачных участков в Новой Москве, остальные при посещении лесопарковых зон (Лосиный остров, Кусковский парк, парк Сокольники, Алешкин лес, Природный комплекс Зеленограда, Крылатской холмы). Основные случаи обращений москвичей в медицинские организации Москвы, связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области - 442 случая, а также в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях и республике Карелия - 180 случаев", - говорится в сообщении.

С апреля по октябрь энтомологами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" обследуются парки и лесопарки на наличие иксодовых клещей в первую очередь, где регистрировались случаи присасывания. В Москве в настоящий момент акарицидные обработки провели на территории площадью 916 га, что в 2,6 раза больше аналогичного периода прошлого года. На 20 неделе против клещей обработаны территории объектов департамента образования и науки, департамента труда и социальной защиты населения, ГБУ "Жилищник" в Зеленограде, парки "Шкулева", "Люблинский", "Садовники", территория усадьбы Люблино и зоны отдыха "Бирюлевские пруды".

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне с 1 по 5 мая против клещевого вирусного энцефалита было привито 8016 человек, из них 3034 - дети.

В лаборатории ФБУН ЦНИИ "Эпидемиологии Роспотребнадзора" (с 1 по 5 мая) исследовали 3045 клещей, доставленных населением, из них 442 клеща с положительной реакцией на иксодовый клещевой боррелиоз (14,5%).