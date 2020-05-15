Около 42 тыс. бесед провели росгвардейцы с москвичами о необходимости режима самоизоляции

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники столичного управления Росгвардии провели около 42 тыс. профилактических бесед с гражданами о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В период введения ограничительных мер, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудниками вневедомственной охраны проведено около 42 тыс. профилактических бесед с гражданами о необходимости соблюдения режима самоизоляции, заполнено более 37 тыс. анкет и при помощи мобильного устройства проверено порядка 15 тыс. электронных пропусков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с тем, что на территории столичного региона до 31 мая продлены ограничительные меры, сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащие соединения Центрального округа продолжают проводить профилактические мероприятия. "В их рамках росгвардейцы напоминают москвичам и жителям столицы о необходимости ношения в общественных местах средств индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки. Кроме того, правоохранители продолжают проверять наличие электронных пропусков у граждан", - заключили в главке.