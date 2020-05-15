Выписанные после лечения от коронавируса должны будут носить маски и перчатки

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Выздоровевшие после лечения от коронавируса нового типа должны соблюдать масочный и перчаточный режимы, действующие в магазинах, общественном транспорте и предприятиях Москвы, как и все жители столицы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"Всем жителям Москвы при нахождении в общественном транспорте, на предприятиях, в магазинах необходимо носить маски и перчатки. Если у человека при появлении в данных местах и транспорте не будут надеты эти средства индивидуальной защиты, он может быть привлечен к административной ответственности. От штрафа справка, что гражданин уже переболел коронавирусом, не спасет", - сказал Данчиков.

С 12 мая 2020 года на объектах торговли и в общественном транспорте столицы, а также на работающих предприятиях введен масочный и перчаточный режимы. Согласно указу мэра Москвы, использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток обязательно для всех, без исключений.

Накануне и. о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов сообщил ТАСС, что почти 200 пассажиров общественного транспорта Москвы оштрафовали за отсутствие средств защиты в первые три дня действия масочного и перчаточного режимов. При этом 98% пассажиров метро стали носить маски и перчатки.

Затем в четверг первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил ТАСС, что более 90 протоколов за нарушение масочного и перчаточного режимов в магазинах Москвы составили в отношении покупателей 13-14 мая. Наибольшее количество посетителей магазинов без масок и перчаток зафиксировано на севере, северо-востоке и юго-востоке столицы.

Иммунитет к коронавирусу

Ранее доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Антон Ершов сообщил, что устойчивый иммунитет к коронавирусу нового типа формируется при средней тяжести протекания заболевания и умеренном использовании медикаментов. По его словам, при протекании коронавируса по легкому сценарию организм может не заметить вирус и не выработать необходимых антител. В то же время при тяжелом течении заболевания у пациента может вовсе не хватить ресурсов для формирования должного иммунитета. Ученый подчеркнул, что новый коронавирус является сезонным и будет активизироваться осенью и зимой.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами. С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток.

Данчиков ранее сообщил ТАСС, что штраф за нарушение масочного и перчаточного режимов для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей.