К 2024 году построят около 105 км линий московского метро

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Почти 105 км новых линий метро построят к 2024 году по программе развития столичной подземки. К этому моменту количество станций московского метрополитена возрастет до 306, сообщила в пятницу пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"За четыре года в столичном метро появятся 44 станции, а также построят или реконструируют пять электродепо. Около 105 км новых линий построят к 2024 году, а общая протяженность всех линий московской подземки составит около 560 км. За эти годы метро придет во Внуково, Лианозово и район Северный, а также будет запущено движение по Большой кольцевой линии (БКЛ)", - приводят слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Кроме того, начнется сооружение перспективных линий - в Бирюлево, Щербинку, Троицк и Рублево-Архангельское. Благодаря таким темпам и масштабам строительства рядом с метро будут проживать более 90% москвичей, включая жителей новых территорий. Программы внедрения передовых технологий развития метрополитена позволит интегрировать 24 станции МЦК с 13 линиями подземки.

За прошедшие 10 лет в столице построено около 170 км новых линий и 87 станций метро с учетом Московского центрального кольца (МЦК), а также 10 электродепо для обслуживания поездов.