Информация о минировании 10 больниц в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полицейские и кинологи обследовали 10 больниц, в том числе с отделениями для больных коронавирусом, никаких взрывных устройств не обнаружено, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В больницах никаких взрывчатых устройств и взрывных веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в десяти лечебных учреждения Москвы, включая Морозовскую детскую больницу, НИИ имени А. Н. Бакулева, Первую градскую больницу. В последней, как сообщалось, была угроза взрыва в корпусах для пациентов с коронавирусом.

Эвакуация не проводилась.

9 мая неизвестные "минировали" также 10 лечебных учреждений Москвы, включая больницу в Коммунарке. Все сообщения оказались ложными.