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В Москве в субботу ожидаются облачная погода, небольшой дождь и порывистый ветер

Воздух прогреется до 17 градусов тепла

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 15-17 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 6 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с, в связи с чем 16 мая объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.

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Россия
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