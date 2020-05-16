Более 1 млн материалов опубликовано в библиотеке "Московской электронной школы"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Учителя, дети и их родители могут воспользоваться более 1 млн материалов, которые опубликованы в библиотеке "Московской электронной школы". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В период эпидемии коронавирусной инфекции для того чтобы сократить риск ее распространения среди учеников, очное посещение школ было приостановлено. Дети перешли на дистанционное обучение, в этом им помогла "Московская электронная школа" - уже знакомый и удобный ресурс. В "МЭШ" собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники, интерактивные приложения и тесты. Всего в библиотеке на сегодняшний день опубликовано уже свыше 1 млн полезных материалов", - сказала вице-мэр.

Она напомнила, что авторы самых востребованных сценариев, учебных пособий и приложений получают гранты от правительства Москвы. Их обладателями уже стали 1,43 тыс. педагогов из 443 школ, в том числе и из других регионов России.

"Библиотека "МЭШ" - это сервис проекта "Московская электронная школа", разработанный Департаментом информационных технологий совместно с Департаментом образования и науки. Сейчас МЭШ - это почти 45 тыс. сценариев уроков, свыше 108 тыс. образовательных интерактивных приложений, более 1,4 тыс. электронных учебных пособий и порядка 900 тыс. атомиков (фото- и видеоконтент), а также 348 учебников, 245 произведений художественной литературы, пять виртуальных лабораторий и огромное количество тестов и тестовых заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.

С мая прошлого года библиотека "Московской электронной школы" стала доступна пользователям со всего мира.