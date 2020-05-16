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Пандемия коронавируса нового типа

Пассажирам в московском метро подарили 1 тыс. антисептиков

Пассажиров также поблагодарили за то, что они соблюдают необходимые меры профилактики распространения коронавируса

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сотрудники Московского метрополитена подарили пассажирам тысячу антисептиков для рук. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры.

"В московском метро подарили 1 тыс. антисептиков пассажирам в масках и перчатках на 10 станциях: "Автозаводская", "ВДНХ", "Черкизовская", "Проспект мира", "Белорусская", "Шоссе энтузиастов", "Чертановская", "Марьина роща", "Курская" и "Динамо", - говорится в сообщении.

Пассажиров метро также поблагодарили за то, что они соблюдают необходимые меры профилактики распространения коронавируса - соблюдают дистанцию, используют бесконтактную оплату проезда, а также носят маски и перчатки.

12 мая в транспорте столицы, магазинах и на предприятиях ношение масок и перчаток стало обязательным. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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