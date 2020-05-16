Власти Москвы сформировали порядок выплат грантов собственникам коммерческой недвижимости

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило процедуру выплаты грантов собственникам и арендодателям коммерческой недвижимости, эти средства они смогут направить на компенсацию имущественных и земельных платежей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На выплату грантов город планирует направить 15,3 млрд рублей. На финансовую поддержку смогут претендовать 6,5 тыс. организаций - собственников и арендодателей коммерческой недвижимости в Москве, которая используется под торговлю, общепит, бытовые услуги, гостиницы. В порядке содержатся четкие критерии объектов недвижимости, попадающих под эту меру, а также описана процедура выдачи гранта, указан перечень необходимых документов для получения. Также получателям грантов будет предоставлена отсрочка по имущественным платежам за II квартал 2020 года", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Согласно утвержденному порядку, собственники и арендодатели коммерческой недвижимости смогут компенсировать имущественные платежи по торговле, общественному питанию и бытовым услугам с 1 марта по 1 июля 2020 года. А в том случае, если режим самоизоляции и все остальные меры ограничения продолжат действовать в Москве, то - по последнее число месяца, в котором закончились ограничения на работу. Владельцы гостиниц смогут компенсировать платежи за II квартал 2020 года.

Грант в размере 100% суммы налога на имущество, земельного налога, арендной платы за землю выплатят в отношении площадей, сданных в аренду, при условии, что всем арендаторам снизят арендные ставки не менее чем на 50% от первоначальных ставок и не менее чем в двукратном размере от суммы имущественных платежей. На грант в размере 50% от суммы имущественных платежей смогут претендовать собственники, которые самостоятельно используют площади своей коммерческой недвижимости.

"Для получения гранта на объект недвижимости предприятия торговли, общепита, бытовых услуг должны занимать в нем не менее 80% площади или иметь кадастровую оценку, соответствующую этим видам деятельности, а гостиница - иметь сертификат "звездности". При этом арендную плату арендодатель должен снизить всем своим арендаторам. Кроме того, в отношении собственника недвижимости не должны проводиться процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации", - приводятся также слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилла Пуртова.

В ближайшее время будет определена дата приема заявок, утверждена их форма и порядок подачи, соответствующие документы разрабатываются. На проверку соответствия организации требованиям выдачи гранта отведено 20 рабочих дней. Этот срок может быть продлен в случае, если потребуется получить от претендента дополнительные сведения или документы. Подписание договора с получателем гранта займет пять рабочих дней.