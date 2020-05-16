{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы сформировали порядок выплат грантов собственникам коммерческой недвижимости

На эти цели город планирует направить 15,3 млрд рублей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило процедуру выплаты грантов собственникам и арендодателям коммерческой недвижимости, эти средства они смогут направить на компенсацию имущественных и земельных платежей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На выплату грантов город планирует направить 15,3 млрд рублей. На финансовую поддержку смогут претендовать 6,5 тыс. организаций - собственников и арендодателей коммерческой недвижимости в Москве, которая используется под торговлю, общепит, бытовые услуги, гостиницы. В порядке содержатся четкие критерии объектов недвижимости, попадающих под эту меру, а также описана процедура выдачи гранта, указан перечень необходимых документов для получения. Также получателям грантов будет предоставлена отсрочка по имущественным платежам за II квартал 2020 года", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Согласно утвержденному порядку, собственники и арендодатели коммерческой недвижимости смогут компенсировать имущественные платежи по торговле, общественному питанию и бытовым услугам с 1 марта по 1 июля 2020 года. А в том случае, если режим самоизоляции и все остальные меры ограничения продолжат действовать в Москве, то - по последнее число месяца, в котором закончились ограничения на работу. Владельцы гостиниц смогут компенсировать платежи за II квартал 2020 года.

Грант в размере 100% суммы налога на имущество, земельного налога, арендной платы за землю выплатят в отношении площадей, сданных в аренду, при условии, что всем арендаторам снизят арендные ставки не менее чем на 50% от первоначальных ставок и не менее чем в двукратном размере от суммы имущественных платежей. На грант в размере 50% от суммы имущественных платежей смогут претендовать собственники, которые самостоятельно используют площади своей коммерческой недвижимости.

"Для получения гранта на объект недвижимости предприятия торговли, общепита, бытовых услуг должны занимать в нем не менее 80% площади или иметь кадастровую оценку, соответствующую этим видам деятельности, а гостиница - иметь сертификат "звездности". При этом арендную плату арендодатель должен снизить всем своим арендаторам. Кроме того, в отношении собственника недвижимости не должны проводиться процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации", - приводятся также слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилла Пуртова.

В ближайшее время будет определена дата приема заявок, утверждена их форма и порядок подачи, соответствующие документы разрабатываются. На проверку соответствия организации требованиям выдачи гранта отведено 20 рабочих дней. Этот срок может быть продлен в случае, если потребуется получить от претендента дополнительные сведения или документы. Подписание договора с получателем гранта займет пять рабочих дней.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Врачи в Москве изучают влияние коронавируса на органы человека из-за новых симптомов
По словам главврача больницы №52 Марьяны Лысенко, новые симптомы в виде высыпаний говорят о поражении почек и других органов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС