В инфекционной больнице в Вороновском лечатся почти 270 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Врачи инфекционной больницы в поселении Вороновское в Новой Москве лечат 269 пациентов с коронавирусом, за сутки были выписаны 20 человек. Об этом сообщил главврач медицинского учреждения Сергей Переходов в своем аккаунте в Facebook.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 16 мая состоит на лечении 269 пациентов. Из них: с диагнозом "пневмония" - 269, подтвержденных с COVID - 269", - написал Переходов.

Он уточнил, что на кислородной поддержке находятся 95 пациентов, а к аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 17 человек. За сутки поступили 27 пациентов, а выписались за этот же период 20 человек. Умерли три человека: женщина в возрасте 75 лет и двое мужчин в возрасте 44 и 60 лет (с положительным COVID-19).

По словам главврача, на территории МКЦИБ "Вороновское" работает симуляционный центр, где сотрудники проходят обучение на специальных тренажерах, имитирующих особенности течения у пациентов новой коронавирусной инфекции. Также в больнице отрабатываются навыки работы в средствах индивидуальной защиты в условиях инфекционной угрозы. "Уникальные тренажеры в виде роботов-пациентов, повторяющих реальную костно-мышечную структуру, были подготовлены для имитации основных клинических ситуаций, связанных с особенностями коронавирусной инфекции. Занятия на роботе-пациенте позволяют оценить уровень выполнения упражнений в атмосфере, максимально приближенной к рабочей; обучение врачей и медицинских сестер проводят инструкторы Международного медицинского кластера", - добавил Переходов.

Он отметил, что все инструкторы имеют большой практический опыт, прошли стажировку в ГКБ №40 в Коммунарке, которая является одной из первых больниц, перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Роботы-симуляторы отечественного производства. Они легко интегрируются с настоящим медицинским оборудованием, аппаратами ИВЛ или дефибрилляции.

Кроме того, на базе центра проходит онлайн-конференция по COVID-19 "Международный опыт и уроки для России", где специалисты и эксперты обмениваются накопленным опытом по лечению больных с коронавирусом.