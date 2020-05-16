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Пандемия коронавируса нового типа

Около 2 тыс. жителей Москвы уже сдали тест на антитела к коронавирусу

Сдача крови проводится только по предварительной записи

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Тестирование на антитела к коронавирусу, которое стартовало в столице с 15 мая, прошли уже около 2 тыс. москвичей. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.

"В Москве стартовали исследования популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. На данный момент анализ успели сдать уже около 2 тыс. москвичей. Участники тестирования определяются методом случайной выборки. Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник, планируется приглашать порядка 70 тыс. жителей Москвы", - сказали в штабе.

Там уточнили, что сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Перед кабинетами установлены стойки, на которых администраторы печатают направления - это сокращает время ожидания внутри кабинета. Ехать через весь город для сдачи анализа не нужно: москвичи проходят тестирование в поликлинике, расположенной недалеко от места жительства. Пункты забора крови открыты в каждом административном округе Москвы.

На входе в здание поликлиники жителям измеряют температуру и выдают бахилы, маску и перчатки. Пациенты с симптомами ОРВИ направляются на обследование.

"Жителям, выбранным для исследования, приходит СМС или e-mail. В сообщении указана ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови - запись доступна в течение трех дней", - добавляется в материале.

Метод тестирования позволяет выявить три категории людей: бессимптомных носителей, пациентов с легким и средней тяжести течением болезни, у которых с момента заражения прошло уже две недели, а также тех, кто уже переболел. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщали, что полученные в ходе исследования данные станут основанием для принятия взвешенных решений в части продления или снятия ограничительных мер.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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