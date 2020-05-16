Власти Москвы сообщили, что жители с пониманием относятся к ношению масок и перчаток

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Жители Москвы преимущественно соблюдают перчаточный и масочный режим, носят средства индивидуальной защиты. Об этом сообщил в субботу первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"В целом нужно отдать должное, москвичи с пониманием относятся к необходимости и культуре защиты самих себя, ношению масок и перчаток. К примеру, если 11 мая видели 76% посетителей магазинов, [которые] надевали маски, то c 13-15 мая был рост: 90, 94, 97% [покупателей в средствах индивидуальной защиты]", - сказал Немерюк.

Ранее он сообщил ТАСС, что количество покупателей в магазинах Москвы, которые не носят маски и перчатки, уменьшилось с 28% до 3% за период с 11 по 14 мая. По информации сетевых компаний розничной торговли, добавил он, более 16% посетителей столичных магазинов приходят за покупками в масках, но без перчаток; а около 2% покупателей - в перчатках, но без масок.

Маски по 7 рублей

Немерюк сообщил, что маски, которые производятся в Москве по себестоимости 7 рублей за штуку, предоставляются врачам и сотрудникам коммунальных служб.

По его словам, порядка 4 млн масок и столько же пар перчаток необходимо столице ежесуточно.

"На этой неделе была большая полемика, в какую стоимость обходятся городу маски, и почему в магазинах стоимость одноразовой маски доходит до 50 рублей, где тот миллион масок, которые Москва производит по себестоимости 7 рублей <…> В сутки порядка 4 млн масок необходимо в Москве, из них большая часть уходит на работников медицинских учреждений и городские коммунальные службы, которые в ежедневном режиме обрабатывают подъезды, общественный транспорт и другие публичные места. То, что производит Москва, тот самый миллион масок, он уходит на вот эти нужды, по себестоимости в 7 рублей", - сказал он.

По его словам, остальные 3 млн масок для столицы закупаются, в частности, в Китае, который является самым большим производителем этой продукции. "Из Китая маска сейчас стоит около 26 рублей 40 копеек. Это себестоимость, не беря никакие накладные расходы. Это привоз, таможня и склад, это оптовая цена, но нужно взять еще транспорт, довезти до магазина, распаковать, разложить, пробить чек", - сказал Немерюк.

12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях ношение масок и перчаток стало обязательным. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.