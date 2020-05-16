Более 800 пациентов с коронавирусом проходят лечение в больнице №15 им. Филатова в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Врачи больницы №15 имени Филатова в Москве лечат 1 330 человек, из них 826 с подтвержденным диагнозом на коронавирус. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на 16 мая. Всего на лечении: 1 330, из них 1 270 с диагнозом "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии", а также 826 человек с подтвержденным коронавирусом", - написал Вечорко.

Он уточнил, что в отделениях реанимации находятся 152 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 52 человека. За сутки были выписаны 180 пациентов, а поступили 153 больных.

Как уточнила в свою очередь главный врач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook, на 16 мая в медучреждении на лечении находятся 556 человек, из них у 284 подозрение на коронавирусную инфекцию, а у 215 диагноз был подтвержден. Одиннадцать человек находятся в хирургии, 13 пациентов - в реанимации, из них четверо на ИВЛ. За сутки были выписаны 100 человек, из них 35 после коронавируса. Поступили за этот же период 54 пациента, у 32 был подтвержден коронавирус.

"По данным на 16 мая, в больнице в Коммунарке на лечении находится 271 пациент. В отделениях реанимации находится 48 больных, из них 19 на ИВЛ", - написал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.

Он добавил, что из 272 пациентов диагноз "внебольничная пневмония" у 264 человек, а "коронавирус" у 116. Всего за сутки в больницу поступил 31 пациент.