Остановку трамваев и автобусов разместят у главного входа в Павелецкий вокзал

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Остановка наземного городского транспорта появится после завершения реконструкции участка трамвайных путей на Павелецкой площади в шаговой доступности от главного входа в вокзал. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Трамвайное движение на Павелецкой площади планируется возобновить в конце июня. Проводится реконструкция трамвайных путей - их перенесут ближе к вокзалу. Откроется новый поворот для трамваев с Павелецкой площади - на Новокузнецкую улицу, в центр. Автобусы и трамваи поедут вдоль здания вокзала с новой остановкой у главного входа - это особенно удобно для людей с большими сумками и чемоданами", - рассказал заммэра.

Ликсутов добавил, что всего на участке возле Павелецкого вокзала будут курсировать трамваи четырех маршрутов. "Четыре трамвайных маршрута, идущих из разных частей Москвы - центра, юга, востока и юго-запада - будут проходить через вокзал. Мы рассчитываем, что после окончания режима изоляции и восстановления прежних уровней пассажиропотока, трамваями здесь будут пользоваться около 90 тыс. пассажиров в сутки", - уточнил он.

Движение трамваев по Павелецкой площади временно закрыли с 14 сентября 2019 года. На этот период движение трамвайных маршрутов было изменено и введен бесплатный компенсационный маршрут автобуса №035. Сегодня здесь работы выходят на заключительные этапы - трамвайное движение планируется возобновить в конце июня.

Павелецкая площадь расположена в районе Замоскворечье в центре столицы. Она находится в окружении улиц Зацепский Вал, Дубининская, Кожевническая и здания вокзала. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что на Павелецкой площади появится новое общественное пространство, соединенное с кафе и подземным торговым центром. Над площадью построят входные павильоны в подземный торговый центр, стеклянные навесы накроют каскад лестниц и эскалаторов.