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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы будут сохранять уровень зарплаты музейным работникам в ситуации с пандемией

Как сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, музейные работники в настоящее время продолжают интенсивную работу - учетную, хранительскую и другие виды

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Столичные власти намерены сохранить кадровый потенциал музейных работников, а также уровень их зарплаты, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, в связи с которыми учреждения культуры в городе закрыты. Об этом сообщил в субботу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Я отдаю себе отчет, что в этой ситуации возникают некие тревоги, сомнения, вопросы. На уровне правительства Москвы будут приниматься все необходимые решения, чтобы преодолеть последствия ситуации, в которой мы находимся. Приоритетом является сохранение кадрового потенциала музейных специалистов, которые работают в наших учреждениях. Для этого будут сделаны все необходимые шаги, в том числе и в отношении вопроса их зарплаты, чтобы она сохранялась на достойном уровне", - сказал Кибовский в видеообращении по случаю открытия акции "Ночь в музее", размещенном на сайте мэра и правительства столицы.

Он отметил, что музейные работники и сейчас продолжают интенсивную работу - учетную, хранительскую, работу по изучению коллекций, подготовке новых проектов, каталогов, выставок, экспозиций, разработке дизайнов. "Это огромный качественный задел на тот период, когда мы, наконец, сможем снова встретиться с нашей аудиторией в очном формате", - добавил он.

Учреждения культуры закрыты с середины марта из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Акция "Ночь в музее" в этом году впервые за свою 14-летнюю историю состоится в дистанционном формате.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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