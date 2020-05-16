В Москве провели еженедельную дезинфекцию дорог и общественных пространств

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства в субботу провели очередную, восьмую с конца марта, масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В Москве проведена восьмая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. Такие тотальные дезинфекции всех дорог, тротуаров, парковок, общественных пространств проходят в городе каждую неделю с конца марта. Главная задача - предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - сказал Бирюков.

Он отметил, что каждый раз обрабатывается огромная территория - порядка 300 млн кв. м различных площадей. "Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около 4 часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - рассказал заместитель мэра.

Он отметил, что особое внимание уделяется дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, мест перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов. Кроме того, тщательно обрабатываются общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в проведении сегодняшней дезинфекции приняли участие около 70 тыс. сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработка была выполнена вручную комплексными бригадами. В общей сложности было задействовано более 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники и 8,3 тыс. различных распылителей.

Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы. Заместитель мэра уточнил, что применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных.