Конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов объявили в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Конкурс проектов на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов объявлен в Москве. В конкурсе могут участвовать профессиональные мастера и художники-любители любого возраста, заявки принимаются с 18 мая до 18 июня включительно, сообщается в субботу в официальном телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Наверняка вы не раз замечали серые неприметные тумбы вблизи светофоров? Да, выглядят они совсем грустно. Но с вашей помощью мы сможем сделать из городских объектов настоящие произведения искусства. Наши коллеги из ЦОДД запускают конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов. Самая детальная информация о том, как принять участие в конкурсе, и основные требования - на сайте. Ждем ваши эскизы, которые скоро встретим на улицах города", - говорится в публикации.

Согласно сайту конкурса, заявки на участие принимаются с 18 мая до 18 июня включительно. По условиям конкурса необходимо предоставить эскиз рисунка для нанесения на коробку. Материалы и инструменты для воплощения идеи финалистам предоставляют организаторы, по согласованию можно использовать свои. Выбирать лучших будут по итогам голосований в социальных сетях. В конкурсе могут участвовать профессиональные мастера и художники-любители любого возраста.

"Содержание конкурсных работ должно соответствовать действующим законам РФ <...>, а также не нарушать права третьих лиц. Все работы пройдут модерацию перед публикацией на официальной странице ЦОДД "ВКонтакте", - уточняется на сайте конкурса.