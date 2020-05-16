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Проходку тоннелей на всех участках Большой кольцевой линии завершат в марте 2021 года

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев отметил, что большая часть усилий требуется на возведение самих станций

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Проходку перегонных тоннелей на всех участках Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в марте следующего года. Об этом сообщил в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Мы планируем где-то в марте следующего года завершить все проходки тоннелей на Большой кольцевой линии, но большая часть усилий требуется на возведение самих станций, потому что проходка тоннелей - это только часть усилий, часть работ по строительству метро", - сказал Бочкарев в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее он сообщил, что строительство тоннеля на восточном участке БКЛ метро между станциями "Кленовый бульвар" и "Каширская" планируется завершить осенью 2020 года.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 км, включая существующий участок от "Каховской" до "Каширской". Это крупнейший в мире проект в области метростроения. На кольце расположится 31 станция. С них можно будет сделать 23 пересадки на другие ветки метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо, шесть пересадок на московские центральные диаметры - МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на другие линии железной дороги.

Первый участок БКЛ со станциями "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр" открыли в феврале 2018 года. В декабре того же года заработала станция "Савеловская". Пассажиры московского метро за два года совершили около 58 млн поездок по БКЛ.

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Россия
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