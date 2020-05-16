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Порядок станций метро на линиях в Архангельское и Новую Москву утвердят в течение месяцев

Специалисты начали проектирование некоторых участков

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Расположение станций Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий московского метрополитена определят в течение нескольких месяцев. Специалисты уже начали проектирование нескольких участков новых линий, сообщил в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Фактически завершены работы по утверждению трассировки, есть некоторые аспекты, связанные с расположением станций и некоторых вспомогательных сооружений, которые необходимы для функционирования. Думаю, в ближайшие месяцы мы полностью финализируем все вопросы, связанные с расположением станций. Уже мы фактически приступили на некоторых участках к проектированию", - сказал Бочкарев в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о строительстве Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий московского метрополитена.

Ранее в интервью ТАСС он сообщил, что столичные власти наметили строительство Бирюлевской линии в 2023-2025 годах, ветку уже начали проектировать. По его словам, также до 2025 года планируется возвести первые пять станций новой Рублево-Архангельской линии. Приступить к строительству новой радиальной ветки планируется только в 2021-2022 годах, но уже сейчас ведется строительство камеры съездов со станции "Улица Народного Ополчения" Большой кольцевой линии на будущую линию.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена завершится в Москве к 2028 году. К этому времени горожане получат около 20 новых станций в разных районах столицы, где исторически никогда не было метро. В 2024-2025 годах планируют ввести в эксплуатацию первый участок еще одной новой ветки метро - Рублево-Архангельской. На нем расположатся станции с рабочими названиями "Шелепиха", "Пресня", "Улица Народного Ополчения", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино". Еще три станции ("Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская") должны появиться к 2028 году. На сайте отмечается, что строительство ветки начнется в этом году.

Также в 2020 году строители приступят к возведению первого участка Бирюлевской линии. С 1970-х годов жители Бирюлева ждут метро, 20 лет назад линию внесли в генплан, но строить не начали. Ввести в эксплуатацию первый участок Бирюлевской линии планируют в 2024-2025 годах.

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