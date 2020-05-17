В Москве 17 мая ожидаются переменная облачность и небольшой дождь

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с с порывами до 17 м/с, в связи с чем 17 мая объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.