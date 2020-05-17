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Спасатели вытащили из воды собаку, прыгнувшую в реку у Храма Христа Спасителя

Животное передали хозяйке

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московские спасатели вытащили из Москва-реки собаку, прыгнувшую в воду около Храма Христа Спасителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Хозяйка животного сообщила по номеру 112, что собака сорвалась с поводка и упала в воду. "По тревоге к месту происшествия у Пречистенской набережной, 13/3 была направлена дежурная смена поисково-спасательной станции "Крымский мост". Спасатель Владимир Майоров с помощью ловчей петли поднял собаку из воды на борт катера", - сказали в департаменте.

Спасенную собаку доставили на ближайший пирс у Храма Христа Спасителя и передали хозяйке.

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