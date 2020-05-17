В Москве женщина госпитализирована после нападения собаки в ходе конфликта с ее хозяином

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Женщина госпитализирована в Москве после укуса собаки в ходе ссоры с ее хозяином. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, около часа дня на Бескудниковском бульваре в ходе конфликта между мужчиной с собакой и молодой парой, животное бросилось на женщину и укусило ее. Пострадавшая госпитализирована в одну из городских больниц, а мужчины доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что собака укусила женщину за руку. В настоящее время животное забрали родственники ее хозяина.