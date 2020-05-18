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В Москве после пожара в общежитии три человека обратились за медицинской помощью

По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло на Чертановской улице

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в общежитии на юге Москвы, в результате три человека обратились за медицинской помощью. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В ночь на понедельник в общежитии на Чертановской улице, дом 43, корпус 2 произошло загорание в квартире общежития на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 12 кв. метров, горели личные вещи и мебель. Самостоятельно из горящей квартиры эвакуировались три человека, они обратились за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар ликвидирован.

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