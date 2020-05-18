В Москве в понедельник ожидаются дождь, ветер и до 12 градусов тепла

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Дождливая и ветреная погода ожидает москвичей в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно, температура воздуха составит от 10 до 12 градусов тепла, пройдет дождь. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 8 до 13 градусов тепла, ночью возможно похолодание до нуля. Местами по области прогнозируется небольшой дождь.

В связи с порывистым ветром синоптики объявили о желтом уровне погодной опасности в Московском регионе с утра понедельника до вечера вторника.