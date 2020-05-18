Более 200 новых выставок появилось на портале "Музейная Москва онлайн"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Музеи столицы представили более 200 новых выставок на портале "Музейная Москва онлайн". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

"Этот портал - большое музейное онлайн-пространство, открытое для всех желающих: и москвичей, и жителей других городов. Здесь собраны фотографии и цифровые копии предметов из коллекций уже 38 музеев и галерей. Только за последние полтора месяца добавилось больше 200 выставок и семь тысяч новых экспонатов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Музей-панорама "Бородинская битва" пополнил интернет-каталог 26 выставками. Среди них цикл "Год народной славы", собрание "Портрет героя", экспозиции "1812. Парадоксы победы", "Сталинград" и другие.

Государственный Дарвиновский музей открыл доступ к 30 виртуальным коллекциям. На онлайн-выставках можно увидеть картины, посвященные животным на фронтах Великой Отечественной войны, зубы древних акул и раковины моллюсков редких видов, переданные музею коллекционером Константином Гайденко.

"Помимо этого, на портале "Музейная Москва" появились новые виртуальные коллекции Государственного музея истории ГУЛАГа. Среди них выставка "Мама, напиши, сколько мне лет?", персональная выставка графических работ Валентина Митрофанова "Я был сам и вопреки" и другие", - говорится в сообщении.

Всего на портале представлено свыше 47 тысяч снимков предметов из коллекций 38 городских музеев и выставочных пространств.