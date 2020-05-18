"Московские сезоны" подготовили новую онлайн-программу мероприятий

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Проект "Московские сезоны" подготовили новую онлайн-программу для горожан, которая продлится до 24 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На предстоящей неделе онлайн-программа "Московских сезонов дома" будет насыщенной и разнообразной. Мероприятия будут проходить с 18 по 24 мая", - говорится в сообщении.

Так, 18 мая в 19:00 мск в прямом эфире "Московских сезонов" в Instagram выступит писатель Олег Рой. Он поговорит о том, какие места в столице стали для него самыми любимыми, а также расскажет, чем Москва отличается от других мегаполисов мира и как город вдохновляет его.

А 19 мая в 19:00 мск участник телешоу "Голос. Перезагрузка" и "Один в один" Сергей Арутюнов-Вертинский подарит Instagram-подписчикам "Сезонов" свою романтическую музыкальную программу.

"20 мая в 19:00 для них в прямом эфире выступит участница телепроекта "Новая звезда", дипломант Дельфийских игр стран СНГ Надежда Точилкина. Она расскажет о том, как она сочиняет музыку", - говорится в сообщении.

Также 20, 22 и 23 мая в 12:00 мск в социальных сетях "Московских сезонов дома" покажут познавательные видео - "Звездные уроки" для школьников от Московского планетария.

"Московские сезоны дома" - масштабный образовательный и развлекательный онлайн-проект от команды цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".