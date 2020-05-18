{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Московские сезоны" подготовили новую онлайн-программу мероприятий

Они будут проходить с 18 по 24 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Проект "Московские сезоны" подготовили новую онлайн-программу для горожан, которая продлится до 24 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На предстоящей неделе онлайн-программа "Московских сезонов дома" будет насыщенной и разнообразной. Мероприятия будут проходить с 18 по 24 мая", - говорится в сообщении.

Так, 18 мая в 19:00 мск в прямом эфире "Московских сезонов" в Instagram выступит писатель Олег Рой. Он поговорит о том, какие места в столице стали для него самыми любимыми, а также расскажет, чем Москва отличается от других мегаполисов мира и как город вдохновляет его.

А 19 мая в 19:00 мск участник телешоу "Голос. Перезагрузка" и "Один в один" Сергей Арутюнов-Вертинский подарит Instagram-подписчикам "Сезонов" свою романтическую музыкальную программу.

"20 мая в 19:00 для них в прямом эфире выступит участница телепроекта "Новая звезда", дипломант Дельфийских игр стран СНГ Надежда Точилкина. Она расскажет о том, как она сочиняет музыку", - говорится в сообщении.

Также 20, 22 и 23 мая в 12:00 мск в социальных сетях "Московских сезонов дома" покажут познавательные видео - "Звездные уроки" для школьников от Московского планетария.

"Московские сезоны дома" - масштабный образовательный и развлекательный онлайн-проект от команды цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве разыскивают пассажира, избившего таксиста и уехавшего на его машине
Полицейские обнаружили похищенную машину во дворах недалеко от места происшествия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС