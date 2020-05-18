Резиденты технопарков Москвы могут подать заявку на получение субсидии до 1 июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Резиденты столичных технопарков могут подавать заявки на получение государственных субсидий с целью компенсации части затрат на приобретение оборудования, выплаты процентов по кредитам и лизинговым платежам до 1 июня. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Сейчас в городе идет заявочная кампания сразу по 13 видам субсидий. Они утверждены правительством Москвы для поддержки малого и среднего бизнеса. Резиденты технопарков, например, могут компенсировать расходы на покупку оборудования, на инжиниринг и реализацию комплексных инновационных проектов. Прием заявок на эти субсидии продлится до 1 июня", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что максимальная сумма субсидии, которая может быть особенно актуальна для высокотехнологичных проектов в новых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, составляет 10 млн рублей.

"На днях мы одобрили две заявки от резидентов технопарков на общую сумму около пяти млн рублей. Сейчас в обработке у специалистов находится шесть пакетов документов на получение субсидий. В настоящее время документы на получение субсидий готовят несколько резидентов технопарка "Строгино" и управляемой им площадки "Мосмедпарк", - сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.