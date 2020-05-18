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Реновация

Социальные объекты появятся на востоке Москвы благодаря программе реновации

Горожане смогут внести свои предложения на сайте "Активный гражданин"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Новые объекты социальной инфраструктуры появятся на востоке Москвы благодаря программе реновации. С 18 по 31 мая москвичи внесут свои предложения на сайте "Активный гражданин" по проектам планировки территорий микрорайонов Богородское, Перово и Соколиная гора, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"До 31 мая 2020 года жители столицы примут участие в сборе отзывов по проектам планировки территорий микрорайонов и кварталов в рамках программы реновации. Для районов Богородское и Перово разработаны по три проекта планировки, в которые вошли 127 и 196 домов соответственно, для Соколиной горы - один проект, в который попали 50 домов. Будут построены семь школ, 11 детских садов, а также учебный корпус к существующей школе и корпуса с блоками для начальных классов. В каждом районе появятся поликлиники, а в Перове еще и стоматологическая клиника", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Жители получат новые современные микрорайоны, где будут созданы все условия для жизни и отдыха. Новые рабочие места, доступная социальная инфраструктура, зеленые зоны и пешеходные пространства - все это существенным образом улучшит жизнь москвичей. Более 6,5 тыс. детей смогут получать образование в современных школах и детских садах.

Княжевская добавила, что дома середины XX века имеют свой неповторимый стиль и пускать их под снос жалко, но и жить в таких домах непросто.

"Протекающие крыши, поврежденные фундаменты и лестницы - это лишь немногие причины, по которым жители обращаются в управляющие кампании. Поэтому правительство Москвы приняло решение дома реконструировать и передать под социальные и административные нужды, а жильцов переселить в современное комфортное жилье. Таких домов в границах проектов планировки пять: три - в районе Перово и два - в Соколиной горе", - отметила глава ведомства.

В Богородском ландшафтно-планировочная структура разработана с учетом расположения улиц бывшей деревни Богородское. В Перове схема трассировки улиц ориентирована на существующие парковые зоны. В Соколиной горе благоустроят территорию около ДК "Соколиная гора", который располагается в историческом здании бывшего Клуба дорожного профсоюза железнодорожников, построенного в стиле конструктивизма в 1928-1930 гг. по проекту архитектора Гольца.

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