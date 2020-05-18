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В Москве появятся 47 крупных медицинских центров в ближайшие годы

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что общая площадь объектов составит около миллиона квадратных метров

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Порядка 47 крупных медицинских центров появятся в российской столице в ближайшие годы, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра детской поликлиники в Марфино.

"Сегодня все объекты здравоохранения начинают строиться по полной программе. А программа у нас уникальная: мы на ближайшие годы наметили построить 47 крупных медицинских объектов мощностью около миллиона квадратных метров. Это беспрецедентная программа строительства в области здравоохранения. Конечно, она будет приоритетной на ближайшие годы", - заявил Собянин.

Детская поликлиника в Марфино

Он напомнил, что в Марфино детская поликлиника раньше размещалась в жилом доме, а теперь район получает новое здание клиники, которая оснащена всем необходимым оборудованием.

"Я думаю, что дети и их родители будут очень рады, что будут получать качественную медицинскую помощь. Лицензию надо оформлять в ускоренном порядке, считаю, что в течение месяца надо все организационные вопросы заканчивать и начинать переезжать сюда - и работать в качественных человеческих условиях", - сказал мэр.

Как отмечается в материалах мэрии, современное пятиэтажное здание возведено по индивидуальному проекту примерно в 500 метрах от старой поликлиники. Мощность новой поликлиники составит 320 посещений в смену - почти на 75% больше нынешней (184 посещения в смену).

В новой детской поликлинике будут работать 98 человек: 34 врача, 24 медсестры и 40 других сотрудников. Помимо 38 сотрудников обособленного подразделения филиала № 3 сюда переведут 38 специалистов из других филиалов ДГП № 99. Также в структуре поликлиники будет работать дневной стационар на 10 коек, будет открыт молочно-раздаточный пункт.

Для предупреждения распространения инфекций дети с симптомами инфекционных заболеваний будут проходить в поликлинику через специальные фильтр-боксы.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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